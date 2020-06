Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Reifendiebstahl missglückt

Gevelsberg (ots)

Am 13.06.2020 gegen 23:45 Uhr wurden drei männliche Täter von einem Zeugen dabei beobachtet, wie diese auf dem Gelände eines Autohauses in Gevelsberg Reifen von mehreren Fahrzeugen abmontierten. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Gewerbestraße. Bei der Absuche zwischen den Grundstücken in der Gewerbestraße konnten die Täter entdeckt und festgenommen werden. Sie wurden zur Polizeiwache in Ennepetal verbracht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

