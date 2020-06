Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in Geschäft

Schwelm (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Fr., 12.06.20, 20:00 Uhr bis Sa., 13.06.20, 09:50 Uhr, auf bisher ungeklärte Weise Zutritt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Dort versuchte man die Eingangstür eines dort befindlichen Geschäftes durch Aufhebeln zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Täterhinweise liegen nicht vor.

