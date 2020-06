Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - getunten Pkw aus dem Verkehr gezogen

Niederfischbach (ots)

Am Montag, den 22.06.2020, gegen 18:55 Uhr wurde ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer in der Wittumhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Pkw Seat Leon wurden erhebliche Mängel festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben dürften. So war die Abgasanlage manipuliert, in dem Schalldämpfer gegen Leerrohre ausgetauscht worden waren. Eine Schallpegelmessung hatte eine erhebliche Geräusch Emission ergeben. Neben anderen Mängeln war auch die Bereifung nicht vorschriftsmäßig. Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt und darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die festgestellten Mängel beseitigt sind. Gegen den 23-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

