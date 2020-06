Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch tiefstehende Sonne

Neuwied (ots)

Neuwied Dierdorfer Straße

Am 22.06.2020 gegen 17.43 Uhr befuhren drei Pkws in entgegengesetzter Reihenfolge hintereinander die Dierdorfer Straße aus Neuwied Zentrum kommend in Richtung Anhausen. Als die ersten beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsten, reagierte dass letzte Fahrzeug zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug auf das vor ihm stehende geschoben. Es entstand ein Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen. Zwei der Fahrer wurden leicht verletzt. Laut Aussage der Unfallverursacherin war ihre Sicht durch tiefstehende Sonne eingeschränkt.

