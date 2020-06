Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuwied (ots)

Neuwied Irlich

Am 22.06.2020 um 8.10 Uhr befuhr ein PKW die B42 aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Irlich. Ein weiteres Fahrzeug beabsichtigt aus dem Grundstück einer Firma links auf die B42 Richtung Innenstadt einzufahren. Durch stockenden Verkehr wird ihm die Ausfahrt erschwert, ein LKW ermöglicht ihm dann die Einfahrt in den fließenden Verkehr. Dabei übersieht er den auf der Linksabbiegerspur eingeordneten PKW. Es kommt zur Kollision. Die Fahrerin des PKWs wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell