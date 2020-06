POL-PDNR: Daaden - Fahrraddiebstahl

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In der Zeit von Samstag, den 20.06.2020, 17:30 Uhr, bis zum darauffolgenden Sonntag, 14:00 Uhr, wurde an dem Unterstand des Bahnhofs in Daaden ein Fahrrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gegen die Wegnahme gesichert. Es handelte sich um ein neuwertiges Mountain-Bike der Marke Raymon in der Farbe Grün und Schwarz. Das Fahrrad war mit 29-Zoll Rädern und einer Kettenschaltung ausgestattet. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf oder der Polizeibezirksdienst in Daaden unter 02741/9260 entgegen.

