Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Waldarbeiter verletzt - Bergwacht und Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 08.07.2020, hat sich ein Waldarbeiter in einem Waldgebiet bei Immeneich verletzt. Gegen 15:30 Uhr war der Ast eines Baumes abgebrochen und hatte den 19-jährigen Mann getroffen. Dieser erlitt mehrere Frakturen. Aus dem unwegsamen Steilgelände musste der Verletzte von der Bergwacht gerettet werden. Im Anschluss wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen.

