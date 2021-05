Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Dienstag, 4. Mai, kam es gegen 16.15 Uhr auf dem Nierstraßer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer aus Alsdorf fuhr mit seinem Lkw aus Richtung Sittarder Straße kommend in Fahrtrichtung Am Rodebach. Er kam in einer Linkskurve aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nachdem der Lkw auf dem Dach liegen blieb, konnte sich der Fahrer zunächst allein aus der Kabine befreien. Anschließend musste er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle kurzfristig gesperrt.

