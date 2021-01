Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Versuchter Einbruch

Ringsheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht in ein Gebäude in der Herbolzheimer Straße einzubrechen. Der Langfinger soll gegen 1:30 Uhr vergeblich versucht haben, die Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Er musste die Flucht unverrichteter Dinge und mit leeren Händen antreten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07821 277-0 Hinweise zu dem Vorfall entgegen. /cw

