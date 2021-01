Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Pedelecs aus Schuppen gestohlen ++ Einbrecher ohne Beute ++ Vandalismus auf Schulgelände ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pedelecs aus Schuppen gestohlen

Oyten. Unbekannte Täter haben bereits in der letzten Woche zwischen Donnerstagabend und Samstagfrüh (21.01.-23.01.) einen Schuppen auf einem Privatgrundstück an der Breslauer Straße aufgebrochen. Anschließend entwendeten sie zwei hier abgestellte Pedelecs. Derzeit liegen keine Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der hochwertigen E-Bikes der Marke Cube sowie Smart vor. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 bei der Polizei Oyten zu melden.

Einbrecher ohne Beute

Verden/Walle. Zwischen Samstag und Montagvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Im Saal eingestiegen. Dabei ist unklar, wie sich die Täter Zutritt zum Haus verschafft haben. Offenbar haben die Unbekannten kein Diebesgut erlangt. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. Die Beamten bitten unter Telefon 04231/8060 um Hinweise möglicher Zeugen.

Vandalismus auf Schulgelände

Oyten/Sagehorn. Auf dem Gelände der Grundschule Sagehorn an der Pestalozzistraße haben unbekannte Täter erheblichen Schaden angerichtet. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh beschädigten sie eine Kalksandsteinmauer, die offenbar mit Fußtritten umgetreten wurde. Außerdem wurden zwei Müllbehälter in offenbar gleicher Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen. Zu allem Überfluss sprühten die Vandalen mit Sprühfarbe Parolen an eine Wand der Schule. Der Gesamtschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Tausend Euro liegen. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Wohnhaus

Schwanewede. Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus am Holzweg eingebrochen. Am Dienstag ist der von den Einbrechern verursachte Schaden aufgefallen. Demnach haben die Unbekannten zunächst ein Fenster gewaltsam geöffnet. Anschließend sind sie in das Haus eingestiegen, wo sie offenbar gezielt nach Wertgegenständen suchten. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie letztlich unerkannt vom Tatort. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die am Dienstag oder den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

