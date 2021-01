Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nach Ladendiebstahl geflohen ++ Arbeitsgeräte gestohlen ++ Betrunkenen Autofahrer gestoppt ++ Radfahrer leicht verletzt ++ Unfall im Kreuzungsbereich ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Ladendiebstahl geflohen

Thedinghausen. Ein bislang unbekannter Ladendieb ist am Montag kurz nach 17:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Syker Straße renitent geworden. Der junge Mann war zunächst dabei beobachtet worden, wie er sich im Geschäft Tabakwaren in die Jacke steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Im Ausgangsbereich sprachen Mitarbeiter des Marktes den Dieb daraufhin an. Dieser ließ sich jedoch nicht aufhalten, sondern schlug stattdessen um sich und flüchtete zu Fuß. Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen schlanken jungen Mann mit blonden Haaren. Er ist rund 175 cm groß und etwa 17 Jahre alt. Er trug eine Kapuze über der Jacke, eine graue Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Thedinghausen unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Arbeitsgeräte gestohlen

Verden. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag Arbeitsgeräte aus einem Transporter gestohlen, der an der Moorstraße geparkt war. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Innenraum des Firmenfahrzeugs, aus dem sie einen Rüttler sowie weiteres Werkzeug entwendeten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Verden/Hönisch. Am Montagabend stoppten Beamte der Polizei Verden einen alkoholisierten Autofahrer auf der Nienburger Straße. Der 26-Jährige war hier aufgefallen, weil er seinen Pkw in Schlangenlinien geführt hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mit 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war. Daraufhin stellten die Beamten den Führerschein und den Pkw-Schlüssel des VW-Fahrers sicher. Außerdem musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 26-Jährige wird sich nun auf einen längeren Zeitraum ohne Fahrerlaubnis sowie auf eine hohe Geldstrafe einstellen müssen.

Radfahrer leicht verletzt

Achim. Nach einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer sucht die Polizei Achim nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Montag gegen 7:20 Uhr auf der Uesener Feldstraße (L156) ereignet hat. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist eine 48-jährige Mini-Fahrerin die Steuben-Allee in Richtung Uesener Feldstraße gefahren. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt des von links herannahenden 46-jährigen Radfahrers. Während der Mann bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt zunächst fort, meldete sich anschließend jedoch telefonisch bei der Polizei Achim. Die Frau muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Unfallflucht verantworten. Da der Unfallhergang nicht vollständig geklärt ist, bitten die Beamten der Polizei Achim mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Verden. Nach dem Übersehen einer roten Ampel prallten am Montagmittag auf der Lindhooper Straße zwei Autos zusammen. Eine 58-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Lindhooper Straße stadteinwärts, als sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an der Kreuzung zur Artilleriestraße das Rotlicht übersah. So kam es zur Kollision mit einem kreuzenden Ford, in dem ein 32-jähriger Mann am Steuer saß. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

