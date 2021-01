Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

22-Jähriger prallt gegen Baum

Verden. Am Sonntagmorgen ist ein 22-jähriger Fahrer eines VW kurz vor 9 Uhr von der Hamburger Straße (B215) abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Kleinwagen anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der junge Mann, der offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, blieb unverletzt.

Zusammenstoß auf der Großen Straße

Ottersberg. Am Sonntag kam es gegen 14:30 Uhr auf der Großen Straße (L168) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 24-jährige Lada-Fahrerin verließ mit ihrem Pkw eine Grundstücksausfahrt. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines herannahenden 22-jährigen BMW-Fahrers. Bei der folgenden Kollision blieben die Frau und der Mann unverletzt, eine Mitfahrerin im BMW erlitt jedoch leichte Verletzungen, woraufhin sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Der Unfallschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro.

SUV-Fahrer verletzt Radfahrer

Achim. Am Sonntag gegen 18 Uhr hat ein SUV-Fahrer einen auf der Brückenstraße fahrenden Radfahrer verletzt. Der 46-jährige Fahrer des Stadtgeländewagens befuhr die Verdener Straße(L158) und bog an der Uesener Kreuzung nach links auf die Brückenstraße (L156) ab. Dabei missachtete er den Vorrang des 66-jährgen Zweiradfahrers, der auf dem Radweg in gleicher Richtung geradeaus fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision, bei der der Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen den SUV-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Feuerwehr löscht Schornsteinbrand

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend kam es an der Straße Hinter dem Steenesch zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Bewohner eines Wohnhauses hatten tagsüber den Kamin angefeuert. Gegen 17 Uhr stellten sie ein auffälliges Geräusch im Schornstein fest, außerdem stiegen dichter schwarzer Rauch sowie Flammen aus dem Schornstein. Die alarmierte Feuererwehr löschte das Feuer ab und sorgte so für Sicherheit im Haus. Der Schornsteinfeger erschien vor Ort und nahm gemeinsam mit der Polizei eine erste Begutachtung vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeikommissariat Osterholz. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Verletzte waren jedoch nicht zu beklagen.

