POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Telefonsäule umgetreten (mit Foto)

Dörverden. Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend an der Großen Straße eine Telefonsäule umgetreten. Dabei entstand beträchtlicher Sachschaden an dem Fernsprecher. Die Polizeistation Dörverden hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04234/943960 zu melden.

Bei Unfall verletzt

Achim/Uesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Finigen wurde am Donnerstag gegen 8:45 Uhr eine Person leicht verletzt. Der 25-jährige war hier mit einem Kia im Kreisverkehr unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der alleinbeteiligte junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste daher abgeschleppt werden. Außerdem mussten Mitarbeiter des Betriebshofs ausrücken, da aus dem Unfallwagen Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Trotz Gegenverkehr abgebogen

Ottersberg. Zwei Personen wurden am Mittwoch gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Giers-Schanzendorf (K5) verletzt. Ein 57-jähriger Ford-Fahrer befuhr die K5 aus Posthausen kommend in Richtung Badenermoor. Als er nach links auf die K9 in Richtung Grasdorf abbog, übersah er einen entgegenkommenden VW, in dem ein 77-jähriger Mann am Steuer saß. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass es zur Kollision kam. Der VW-Fahrer sowie seine Mitfahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos beträgt insgesamt rund 6000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei Achim ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Lkw endet im Graben

Oyten. Drei Fahrzeuge waren am Donnerstag gegen 12:45 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Straße Zum Bahnhof (K2) beteiligt. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer war hier einem ihm entgegenkommenden Lkw ausgewichen. Dabei geriet der Lkw des 38-Jährigen jedoch in den aufgeweichten Seitenraum der K2 und endete letztlich im Graben, wo er mit einem Baum kollidierte. Die aufgewühlte Berme gelangte teilweise auf die Fahrbahn, woraufhin ein nachfolgender 46-jähriger Sprinterfahrer sowie eine 40-jährige BMW-Fahrerin ins Schleudern gerieten und miteinander kollidierten. Verletzt wurde dabei niemand. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Zeugenaufruf

Oyten. Nach einer Unfallflucht auf der Hauptstraße sucht die Polizeistation Oyten nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Im Laufe des Donnerstagvormittags setzte ein unbekannter Autofahrer bei einer Apotheke zurück. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Ford, an dem dadurch ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt unerkannt fort. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Autofahrerin verletzt Radfahrerin

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße wurde am Donnerstag gegen 17:30 Uhr eine 40-jährige Radfahrerin verletzt. Eine 53-jährige Autofahrerin verließ den Parkplatz eines Verbrauchermarktes, dabei missachtete sie die Vorfahrt der Zweiradfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Nach der folgenden Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden, dabei wurde sie leicht verletzt. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Ritterhude. Eine 81-jährige Kundin ist am Dienstagmittag in einem Supermarkt an der Riesstraße bestohlen worden. Aus ihrer im Einkaufswagen aufbewahrten Tasche stahl der oder die Unbekannte die Geldbörse samt Bargeld und Papieren. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Um es Langfingern möglichst schwer zu machen, bitten die Beamten dringend darum, achtsam zu sein und Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

