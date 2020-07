Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht männlichen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Werne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz an der Alte Münsterstraße in Werne am Mittwoch (29.07.2020) gegen 12.30 Uhr sucht die Polizei einen männlichen Zeugen. Dieser hat beobachtet, wie eine bislang unbekannte Frau das Auto eines 71-Jährigen aus Werl angefahren und dem männlichen Zeugen gesagt hat, sie würde eine Polizeiwache aufsuchen. Die Unfallverursacherin hat sich dann aber von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und eine Polizeiwache anzusteuern. Der männliche Zeuge wird gebeten, sich an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

