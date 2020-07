Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einladung zum Pressetermin: Vorstellung des modernisierten Polizeigewahrsams Kamen

Kamen (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

vor wenigen Wochen hat die Kreispolizeibehörde Unna das in den vergangenen Monaten modernisierte Gewahrsam der Wache Kamen in Betrieb genommen. Dieses möchten wir Ihnen im Rahmen eines Pressetermins vorstellen, an dem unter anderem Landrat Michael Makiolla (Leiter der Kreispolizeibehörde Unna), Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen, der Leitende Polizeidirektor Peter Schwab (Abteilungsleiter Polizei) und der Erste Polizeihauptkommissar Martin Volkmer (Leiter der Polizeiwache Kamen) teilnehmen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine schriftliche oder telefonische Anmeldung auf der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna bis Montag (03.08.2020) erforderlich. Der Pressetermin findet am Freitag (07.08.2020) um 10.30 Uhr auf der Polizeiwache Kamen, Am Bahnhof 12, 59174 Kamen, statt.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur redaktionellen Veröffentlichung bestimmt.

