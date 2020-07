POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl - Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Buddha-Statue auf Pkw geworfen

Heringen - Unbekannte haben Donnerstagnacht (02.07.), gegen 23:10 Uhr, eine circa 50 cm große Buddha-Statue auf einen blauen Kia geworfen, welcher im Bereich der Schillerstraße abgestellt worden war. Das Dach des Fahrzeugs wurde hierdurch beschädigt. Die Statue zerbrach beim Aufprall auf der Straße. Woher die Statue stammt ist derzeit nicht bekannt. Der am Kia entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizei fragt nun, wer hat im Bereich der Schillerstraße etwas Verdächtiges beobachtet und / oder kann Angaben über die Herkunft der Statue machen?

Mountainbike gestohlen

Rotenburg - Am Donnerstagvormittag (02.07.), zwischen 08:15 Uhr und 12:45 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube in Schwarz. Der Geschädigte hatte dies auf einem Fahrradabstellplatz in der Brüder-Grimm-Straße vor einer Schule abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Machtlos - In der Nacht zu Donnerstag (02.07.) brachen Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude in der Straße "Bellersberg" ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Verwaltungsbüro und durchsuchten dies. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

