Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Pflegeeinrichtung gescheitert + Unfall mit hohem Sachschaden + Zusammenstoß zwischen zwei Pkw + Unfall mit einer verletzten Person + Verletzter Jogger

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Pflegeeinrichtung gescheitert Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag scheiterten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Büro einer Pflegeeinrichtung in der Straße "Am Stadtpark". Hinweise nimmt die Polizei unter 04791/3070 entgegen.

Unfall mit hohem Sachschaden Hambergen. Zu einem Verkehrsunfall auf der Stader Straße (B 74) kam es am Mittwochmittag zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Autofahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste die 51-Jährige im Bereich der Straße "Auf der Litt" verkehrsbedingt halten. Der 47-Jährige fuhr daraufhin auf den Pkw der Autofahrerin auf. Das Fahrzeug des Mannes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen zwei Pkw Grasberg. Im Achterdamm (K 42) kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 33-jährigen Autofahrerin und einem 22-jährigen Autofahrer. Die 33-Jährige kam aus der Schmalenbecker Straße und wollte den Achterdamm überqueren. Dabei stieß sie mit dem Pkw des 22-Jährigen zusammen, der in Richtung Huxfeld unterwegs war. Es entstand ein Gesamtschaden von 6500 Euro.

Unfall mit einer verletzten Person Grasberg. Am Mittwochabend kam es in der Meinershauser Straße (K 10) zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigen Autofahrer mit Anhänger und einer 44-jährigen Autofahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 29-Jährige auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen, während die 44-Jährige im gleichen Moment das Gespann überholte. Durch die Kollision wurde der Autofahrer leicht verletzt. Zudem waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit.

Verletzter Jogger Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend in der Alten Dorfstraße zwischen einem 49-jährigen Autofahrer und einem 32-jähriger Jogger. Als der Autofahrer von der Bremerhavener Heerstraße (L 135) auf die Alte Dorfstraße abbiegen wollte, kollidierte dieser mit dem Jogger, der die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige verletzt.

