POL-VER: Einbruch in Schnäppchenmarkt gescheitert + Eigentümer verjagt Einbrecher + Zwei verletzte Personen durch Verkehrsunfall

Einbruch in Schnäppchenmarkt gescheitert Verden. Zu einem versuchten Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Hohe Leuchte". Bisher unbekannte Täter wirkten gewaltsam auf die Eingangstür ein, scheiterten jedoch bei dem Eindringen. Ohne Diebesgut entfernten sich die Täter vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 04231/8060 zu kontaktieren.

Eigentümer verjagt Einbrecher Ottersberg. In der Straße "Posthausen" versuchten unbekannte Täter am Mittwochabend, gegen 20:40 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter wollten gerade über ein gekipptes Fenster in das Haus einsteigen, als der Eigentümer durch die Geräusche auf den Einbruch aufmerksam wurde. Der Mann vertrieb die Täter durch lautes Rufen und alarmierte die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04205/315810 entgegen.

Zwei verletzte Personen durch Verkehrsunfall Achim. Am Mittwochmittag kam es in der Straße "Am Lahof" zu einem Zusammenstoß zwischen einer 71-jährigen und einer 25-jährigen Autofahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 25-Jährige auf die Verdener Straße (L 158) abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Die 71-Jährige übersah das Auto vor ihr und fuhr auf. Hierbei wurden die 25-jährige Autofahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

