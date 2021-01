POL-VER: Korrektur zur Pressemitteilung vom 20.01.2021 Telefonmast umgesägt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Die angegebene Telefonnumer zur Pressemitteilung Telefonmast umgesägt vom 20.01.2021 wurde falsch angegeben. Die neue Pressemitteilung lautet:

Telefonmast umgesägt Achim. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben bisher unbekannte Täter einen Telefonmast in der Straße "Corporalsdeich" umgesägt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Achim unter Telefon 04202/9960.

