Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch gescheitert + Unbekannte schlitzen Folien auf + Fahrradfahrer leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch gescheitert Osterholz-Scharmbeck. Zu einem versuchten Einbruch kam es am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, in eine Gemeinschaftsunterkunft in der Pennigbütteler Straße. Derzeit unbekannte Täter versuchten ein Fenster gewaltsam zu öffnen, scheiterten hierbei jedoch. Ohne Diebesgut entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 04791/3070 zu kontaktieren.

Unbekannte schlitzen Folien auf Schwanewede. Im Holzweg wurden am Dienstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr mehrere Folien von Siloballen aufgeschlitzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen im Alter von 20-25 Jahren handeln. Ein Unbekannter dürfte dabei ca. 1.80-1.85m groß sein. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke und einer Basecap bekleidet. Der andere Täter soll ungefähr 1.65-1.70m groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke, dunkle Hose und eine Mütze. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwanewede unter der Telefonnummer 04209/918650 zu melden.

Fahrradfahrer leicht verletzt Hambergen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen zwischen einer 53-jährigen Autofahrerin und einem 43-jährigen Fahrradfahrer in der Bremer Straße (B 74). Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer in Richtung Hambergen, als die Autofahrerin aus der Brautstraße auf die B 74 fahren wollte. Im dortigen Einmündungsbereich stießen die beiden zusammen, sodass der 43-Jährige stürzte und sich leicht verletzt. Die 53-Jährige entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, meldete sich aber später selbst bei der Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1100 Euro.

