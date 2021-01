Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

Landkreis Osterholz (ots)

Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln Landkreis Osterholz. Am Dienstagmorgen hat ein Großaufgebot der Polizei durch das Amtsgericht Verden erlassene Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt 8 Objekten in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck vollstreckt. Seit Juli vergangenen Jahres wurden umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Verden durchgeführt.

Hierbei gerieten 6 Männer im Alter von 20-36 Jahre in den Fokus der Ermittlungsbehörden. Die Männer stehen in Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt und diese u.a. an Minderjährige verkauft zu haben. Die Ermittlungsbehörden erhofften sich von der Durchsuchung das Auffinden von Betäubungs- sowie sonstigen Beweismitteln, welche die Straftatbestände belegen.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen waren neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz auch die Zentrale Polizeidirektion und Diensthundeführer beteiligt. Insgesamt waren über 120 Polizeikräfte im Einsatz.

Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden, darunter Kommunikationsmittel, Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie mehrere Hundert Gramm Marihuana und Kokain. Einer der Beschuldigten wurde bei der Durchsuchung vorläufig festgenommen und wird am Mittwoch dem Haftrichter am Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck vorgeführt.

Eine detaillierte Auswertung der Durchsuchungsergebnisse und die Fortführung der Ermittlungen werden in den nächsten Wochen stattfinden.

