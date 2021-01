Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 36-Jährige verletzt

Landkreis Verden (ots)

36-Jährige verletzt Thedinghausen/Morsum. Bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Landstraße (L156) wurde am Montag gegen 13:15 Uhr eine Frau verletzt. Ein 45-jähriger Autofahrer war auf dem Verdener Weg von Morsum kommend in Richtung Lunsen unterwegs. Beim Einbiegen auf die L156 übersah er eine 36-jährige Autofahrerin, die hier bevorrechtigt aus Thedinghausen kommend in Richtung Achim fuhr. Bei der folgenden Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Außerdem waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit, sie mussten daher abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

