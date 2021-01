Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Keller aufgebrochen und E-Bike entwendet

Landkreis Osterholz (ots)

Keller aufgebrochen und E-Bike entwendet Schwanewede. In der Mozartstraße kam es in dem Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag zu einem Aufbruch eines Kellerraumes. Derzeit unbekannte Täter entwendeten ein weißes E-Bike und entfernten sich anschließend vom Tatort. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Schwanewede unter Telefon 04209/918650 zu kontaktieren.

