POL-VER: Autodiebe gefasst + Versuchter Diebstahl aus Pkw + Autofahrer aus Verkehr gezogen + Zusammenstoß mit Baum

Autodiebe gefasst Walsrode. Durch die Autobahnpolizei Langwedel wurden am späten Sonntagabend Autodiebe auf dem Parkplatz Hamwiede-Nord gefasst. Es wird hiermit auf den Presseartikel der Polizei Bremen verwiesen: https://www.polizei.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen09.c.45443.de#004521

Versuchter Diebstahl aus Pkw Oyten. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Scheibe eines in der Straße "Rosengarten" geparkten Autos. Diebesgut konnte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erlangt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 04207/911060 zu melden.

Autofahrer aus Verkehr gezogen Verden. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Autofahrer im Lerchenweg. Dabei stellte sich heraus, dass die Versicherung des Pkw erloschen war. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein freiwilliger Drogenvortest war positiv. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und untersagte dem Autofahrer die Weiterfahrt. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusammenstoß mit Baum Blender. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen in der der Blender Hauptstraße, als ein 18-jähriger Autofahrer mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Der 18-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, sein Pkw war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Hintergründe des Unfalls werden derzeit durch die Polizei ermittelt.

