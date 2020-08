Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher im Haus, während die Bewohner schliefen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 37-Jähriger hat in der Nacht Einbrecher in seinem Haus gehört.

Gegen 04:30 Uhr in der letzten Nacht (10.08.) hörte ein 37-Jähriger Stimmen von zwei bis drei Personen aus dem Erdgeschoss des Hauses an der Straße Am Zuckerberg. Sofort machte der Geschädigte sich bemerkbar, woraufhin die Fremden unverzüglich verschwanden. Vermutlich griff jemand durch das auf Kipp stehende Fenster im Erdgeschoss und öffnete das daneben befindliche Fenster. Die Täter durchsuchten anschließend den Flur und die Küche. Mit Bargeld aus zwei Geldbeuteln flüchteten sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen.(gb)

