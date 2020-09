Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Diebstahl eines GLS - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2009132

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (22. September 2020) versuchten bisher unbekannte Täter einen Daimler Benz GLS von einer Garagenzufahrt eines Einfamilienhauses an der Kalkstraße in Ratingen zu entwenden. Die Diebe wurden bei der Tat von der Besitzerin überrascht und flohen unerkannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 21:40 Uhr verließ eine 49-jährige Ratingerin ihr Wohnhaus an der Kalkstraße in Ratingen-Lintorf, um den in der Zufahrt geparkten Daimler Benz GLS in ihre Garage umzusetzen. Überrascht stellte sie fest, dass der Motor an ihrem Fahrzeug lief und die Scheinwerfer eingeschaltet waren. Ein maskierter Mann entfernte sich unmittelbar fußläufig von ihrem Grundstück und floh mit einem vermutlich vor dem Haus wartenden Fahrzeug in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die flüchtigen Fahrzeugdiebe im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die unbekannten Täter hatten versucht, das circa 3 Jahre alte Geländefahrzeug, welches mittels des sogenannten Keyless-Systems geöffnet und gestartet werden kann, augenscheinlich mittels manipulierter Funkübertragung zu entwenden. Die Geschädigte kann den mit einer Motorradmaske sich vermummten Täter lediglich dahingehend beschreiben, dass er eine schwarze Kappe, ein schwarzes Oberteil und eine hellblaue Jeans trug.

Zum Fluchtfahrzeug sowie zum Fahrzeugführer können keine konkreten Angaben getätigt werden.

Zeugen, die zur Tatzeit auf der Kalkstraße und in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder Angaben zu Identität, Herkunft oder Verbleib der flüchtigen Fahrzeugdiebe tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell