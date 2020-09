Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainerbrand - die Polizei ermittelt - Velbert - 2009128

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (22. September 2020) hat ein Papiercontainer an einer Bushaltestelle an der Von-Humboldt-Straße in Velbert gebrannt. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 13.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung aus einem Altpapiercontainer an der Bushaltestelle "BiLO-Birth" neben einem Schulgebäude an der Von-Humboldt-Straße in Velbert.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr Velbert konnte der Inhalt zügig vollständig gelöscht werden. Am Container entstand ein leichter Sachschaden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der derzeit noch unklaren Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Entstehung des Brandes oder zu verdächtigen Personen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

