Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tennenbronn/Lkrs. RW) Audi zerkratzt (31.08.2020 - 05.09.2020)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Folge einer Sachbeschädigung an einem Auto, die zwischen dem 31. August und dem 5. September in der Affentälestraße verübt worden ist. Unbekannte zerkratzen einen Audi A1 im Bereich des Tankdeckels, rechten Rücklichts und Kofferraums. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

