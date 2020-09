Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto zerkratzt, Zeugen gesucht (08.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die am gestrigen Dienstag, in den frühen Morgenstunden zwischen 4 Uhr und 8 Uhr, in der Austraße begangen wurde. Unbekannte zerkratzten einen grauen Peugeot 207 an der Beifahrerseite, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

