Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Bar-Kreis) Polizei sucht Zeugin zu einer Unfallflucht (08.09.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Schwenninger Straße. Der Fahrer eines silberfarbenen Autos mit VS-Kennzeichen beschädigte einen geparkten silbernen VW Polo hinten rechts und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Die Polizei bittet diese Zeugin und auch andere Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell