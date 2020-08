Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Fahrraddiebstählen in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen, VW-Passat in Stade entwendet

Stade (ots)

1. Serie von Fahrraddiebstählen in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche ist es in Buxtehude zu einer Serie von Fahrraddiebstählen gekommen. In der Straße "Beim Kloster Dohren" wurden in der Nacht ein anthrazit-farbenes Bergamont Damenrad, ein Wilcore Sinus IN 819 E-Bike in schwarz sowie ein schwarzes Raleigh-Herrenrad von bisher unbekannten Fahrraddieben entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Fahrraddiebstählen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-647115 beim Buxtehuder Kommissariat zu melden.

2. VW-Passat in Stade entwendet

Am Freitag, den 28.08. ist in Stade auf dem Parkplatz an der Salztorscontrescarpe in der Zeit zwischen 06:20 h und 12:50 h ein dort abgestellter PKW geknackt und anschließend entwendet worden. Der blaue VW-Passat hat das Kennzeichen STD-MY 117 und stellt einen Wert von ca. 1.500 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

