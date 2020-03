Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Vereinsheim in der Raiffeisenstraße (03/0203)

Speyer (ots)

02.03.2020, 02:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr am Vereinsheim des AV Speyer 03 in der Raiffeisenstraße eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, in welchen zudem ein Pizzaservice untergebracht ist. Dort entwendeten sie Bargeld in 4-stelliger Höhe. Die Polizei geht aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Bereits vor vier Wochen kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim, bei welchem ebenfalls Bargeld entwendet wurde. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell