Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz (20+01/0103 + 0203)

Speyer (ots)

01.03.2020, 17:51 und 23:40 Uhr

Zwei Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz leitete die Polizei Speyer am Sonntag gegen einen Kraftrad- und einen E-Scooter-Fahrer ein, die in der Remlingstraße und der Wormser Landstraße mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. In beiden Fällen wurden die Versicherungskennzeichen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Bei dem 30jährigen Mann, der mit dem E-Scooter unterwegs war, konnten zudem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG gegen ihn wurde eingeleitet.

Die Polizei Speyer erinnert in diesem Zusammenhang nochmals daran, dass zum Stichtag 01.03 eines jeden Jahres ein "neues" Versicherungskennzeichen notwendig wird. Seit 01.03.2020 ist die Farbe "Schwarz" wieder aktuell. Die grünen Kennzeichen aus dem Vorjahr sind mit Ablauf des Monats Februar nicht mehr gültig. Wer jetzt noch mit einem solchen Kennzeichen unterwegs ist, begeht eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

