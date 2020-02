Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte brachen Fenster einer Werkstatt auf

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt an der Straße Am Schürmannshütt ein. Mit massiver Gewalt beschädigten die Unbekannten ein Fenster derart, dass es aus den Angeln brach. Hierbei müssen die Einbrecher erheblichen Lärm verursacht haben, den Zeugen gehört haben könnten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend unerkannt. Ob und was die Täter erbeuteten, ist derzeit unbekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

