Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrschüler bei Fahrübung ertappt (19/0103)

Speyer (ots)

01.03.2020, 16:53 Uhr

Ein Opel Meriva fiel einer Streife am Sonntagnachmittag an der Ampelanlage Gilgenstraße/Landauer Straße auf, weil das Fahrzeug beim Anfahren nach der Rotlichtphase gleich dreimal "abwürgte" wurde. Im weiteren Verlauf fiel das Fahrzeug durch eine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der in der Bismarckstraße durchgeführten Fahrzeugkontrolle räumte der 56jährige Fahrer aus Waldsee ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Um diesen zu erwerben, gehe er derzeit in die Fahrschule und wollte heute etwas "üben". Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da sein Beifahrer einen gültigen Führerschein besaß, konnte dieser die Weiterfahrt übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell