POL-PDLU: Speyer - 31-Jähriger beschädigt Bistrotür und wirft mit Fahrrad (00/0203)

Speyer (ots)

01.03.2020, 21:45 Uhr

Am Sonntag gegen 21:45 Uhr kam es im Weißdornweg an einem Bistro zu Streitigkeiten zwischen einem alkoholisierten 31jährigen Mann aus Speyer und dem Bistrobetreiber. Dabei trat der aufgebrachte Beschuldigte gegen Getränkekisten und beschädigte dadurch die Glasscheibe der Eingangstür zum Bistro. Nach Verlassen des Bistros warf der zornige Mann zudem ein Fahrrad in Richtung anderer Gäste, ohne dass hierbei jedoch jemand getroffen / verletzt wurde. Durch die verständigte Polizei konnte der 31-Jährige letztlich wieder beruhigt und nach Erhebung der Personalien an seine Wohnanschrift verbracht werden. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung.

