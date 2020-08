Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankstellenraub in Drochtersen aufgeklärt - zwei Haftbefehle erlassen, Randalierer im Stader Gerichtsgebäude - 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Stade (ots)

1. Tankstellenraub in Drochtersen aufgeklärt - zwei Haftbefehle erlassen

Am Sonntag, den 16.08. wurde in Drochtersen in den späten Abendstunden gegen 21:00 h eine dortige ARAL-Tankstelle von einem zunächst unbekannten Pärchen überfallen und ausgeraubt. (Wir berichteten)

Nach umfangreichen Recherchen und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach der Medienveröffentlichung der Tat gerieten schließlich zwei junge Leute ins Visier der Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade.

Am gestrigen Mittwoch durchsuchten dann Beamte die Wohnungen des 32-jährigen Tatverdächtigen in Hamburg und seiner 26-jährigen Komplizin in Drochtersen.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und zunächst in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen konnten die beiden jungen Leute dann am Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt werden. Dieser erließ gegen beide einen Untersuchungshaftbefehl.

Der 32-Jährige wurde in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert, der Haftbefehl gegen die 26-jährige wurde unter Meldeauflagen aus gesundheitlichen Gründen vorläufig außer Kraft gesetzt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

2. Randalierer im Stader Gerichtsgebäude - 36-Jähriger in Untersuchungshaft

Am gestrigen späten Vormittag gegen 11:00 h kam es in der Stader Innenstadt im dortigen Gerichtsgebäude zu einem Vorfall, bei dem die Polizei eingreifen musste.

Ein 36-jähriger Mann erschien als Angeklagter bereits angetrunken im Gerichtssaal. Nach Beleidigungen von Passanten im Warteraum verließ er das Gerichtsgebäude und musste von den Justizwachtmeistern schließlich wieder zurückgeholt werden.

Nachdem er dann anschließend im Gerichtssaal randaliert hatte, wurde die Polizei hinzugerufen. Den eingesetzten Beamten gelang es, den Drochtersener zu fixieren. Dabei schlug er einem Polizeibeamten gegen die Hand und trat einer weiteren Polizistin gegen das Bein ohne diese jedoch ernsthaft zu verletzen.

Der 36-Jährige wurde anschließend unter Polizeibegleitung vom Rettungsdienst ins das Stader Elbeklinikum eingeliefert und musste sich dort einer richterlich angeordneten Blutprobe auf Drogen und Alkohol unterziehen.

Nach seiner Behandlung im Krankenhaus wurde gegen den Randalierer auch wegen seit mehreren Wochen andauernder Vorfälle und verschiedener Delikte ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Stade erlassen.

Der Drochtersener konnte noch in der Nacht in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell