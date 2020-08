Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt Penny-Markt in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es kurz vor Geschäftsschluss gegen 21:55 h in Stade in der Harburger Straße zu einem Raubüberfall auf den dortigen Penny-Markt.

Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat zu der Zeit den Markt durch die Eingangstür und begab sich durch die Gemüseabteilung zum Kassenbereich.

Hier bedrohte er die anwesende 52-jährige Angestellte aus dem Landkreis Rotenburg mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er eine bisher unbekannte Menge Bargeld in Münzen und Scheinen erbeuten und in eine mitgebrachte Plastiktüte verstauen konnte, flüchtete der Räuber aus dem Haupteingang zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Verletzt wurde bei dem Überfall bis auf einen Schock niemand.

Der Räuber wird als ca. 175 cm groß und schlank beschrieben. Er war zur Tatzeit dunkel bekleidet, trug ein Tuch als Maske vor Mund und Nase sowie helle Handschuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die den Überfall oder den Täter beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell