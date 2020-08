Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher dringen in Buxtehuder Arztpraxis ein

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, den 21.08., 23:30 h und Samstag, den 22.08., 00:30 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Hauptstraße mit einer Leiter auf das Flachdach eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses geklettert und haben dann dort eine Fensterscheibe eingeschlagen.

So konnten das Fenster geöffnet und in das Innere eingestiegen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Geldkassetten mit einer geringen Bargeldmenge erbeutet.

Mit dem Diebesgut konnten der oder die Einbrecher dann unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

