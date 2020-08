Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Räuber überfällt Stader Penny-Markt

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:50 h hat ein bisher unbekannter, maskierter Mann den Penny-Markt im Bielfeldtweg in Stade betreten und sich zu den dortigen Kassen begeben.

Dort bedrohte er einen anwesenden 20-jährigen Kunden mit einer mitgebrachten Schusswaffe und forderte den 37-jährigen Mitarbeiter zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf.

Als der Aufforderung nicht nachgekommen wird, reißt der Täter gewaltsam zwei Kassen aus ihrer Verankerung und kann daraus mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten.

Mit dem Diebesgut in einer vorher mitgebrachten Plastiktüte flüchtete der Unbekannte dann in die Dunkelheit in Richtung Bielfeldtweg.

Verletzt wurde bei dem Überfall bis auf einen Schock niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Stade und Bremervörde blieb leider zunächst ohne Erfolg.

Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 180 bis 190 cm groß und hager - Sprach mit tiefer Stimme Deutsch mit Akzent - War zur Tatzeit komplett dunkel bekleidet und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz aus Stoff

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell