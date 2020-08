Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Imbisseinbrecher in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Ein bisher unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stade in der Straße "Am Schwingedeich" gewaltsam Zutritt einem dortigen Imbiss verschafft und anschließend das Innere nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Als Beute fielen dem Unbekannten dann eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld in die Hände.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

