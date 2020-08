Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Raubüberfall durch junges Pärchen auf Tankstelle in Drochtersen, Motorroller gerät in Buxtehude in Brand - Feuer beschädigt drei geparkte Autos erheblich, Opel Astra in Hamelwörden entwendet

Stade (ots)

1. Raubüberfall durch junges Pärchen auf Tankstelle in Drochtersen

Am gestrigen späten Abend gegen 21:00 h betraten zwei bisher unbekannte Täter den Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle in der Theisbrügger Straße in Drochtersen.

Während die erste, weibliche Täterin eine Süßigkeit aus dem Regal nahm und sich damit zur Kasse begab, betrat der zweite, männliche Täter das Objekt. Er bedrohte hinter dem Verkaufstresen die anwesende 56-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Als diese die Kasse verschloss ohne zunächst Geld auszuhändigen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Räuber und dem Opfer. Die weibliche Täterin übergab dem männlichen Täter die Süßigkeit, so dass diese von ihm eingescannt werden und so die Kasse wieder geöffnet werden konnte. Der Täter entnahm das Bargeld aus der Kasse und beide Räuber flüchteten zu Fuß in Richtung Aschhorner Straße.

Das Opfer blieb bei dem Überfall bis auf einen Schock unverletzt. Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Stade und Hemmoor blieb leider zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täterin: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 170 cm groß und schlank - Dunkelblonde Haare - Trug zur Tatzeit eine helle Hose und ein dunkles Oberteil - Sprach hochdeutsch ohne Akzent

2. Täter: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß und schlank - Schwarze Haare - Trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und ein helles Oberteil - Sprach gebrochen Deutsch

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

3. Motorroller gerät in Buxtehude in Brand - Feuer beschädigt drei geparkte Autos zum Teil erheblich

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz nach 01:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei zunächst der Brand eines Motorrollers in Buxtehude im Stieglitzweg gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte der eingesetzten beiden Züge der Feuerwehr der Hansestadt Buxtehude kurze Zeit später am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf drei nebenstehende Autos übergegriffen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute konnte eine weitere Brandausbreitung dann schnell verhindert werden. Ein PKW wurde durch den Brand total beschädigt, die anderen Fahrzeuge trugen teilweise starke Beschädigungen davon.

Der angerichtete Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

4. Opel Astra in Hamelwörden entwendet

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 22:30 h und 06:00 h in Hamelwörden im Schinkelweg einen dort vor einem Haus abgestellten PKW entwendet.

Das graue Opel Astra mit roten Beschädigungen an der Stoßstange vorn rechts hat das Kennzeichen STD-SK 885 und stellt einen Wert von ca. 2.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des PKW bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

