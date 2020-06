Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrtsregelung missachtet- Zusammenstoß zwischen LKW und PKW

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstagmorgen (5.6.) gegen 11.00 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Heidestraße Ecke Kirchdamm. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 26-Jähriger aus Gehrden mit seinem VW Crafter den Kirchdamm in Richtung Bünder Straße. Zum Unfallzeitpunkt befand sich auf der Heidestraße eine 58-Jährige VW-Polo Fahrerin aus Kirchlengern. Aufgrund der Verkehrsregelung "rechts vor links" beabsichtigte die 58-Jährige den Kreuzungsbereich vor dem LKW-Fahrer in Richtung Mindener Straße zu überqueren. Der 26-Jährige erkannte den von rechts kommenden VW Polo jedoch zu spät und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der LKW ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der VW Polo schleuderte einige Meter um die eigene Achse. Der Crafter-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 58-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Der Sachschaden wird mit ca. 7.000 Euro angegeben.

