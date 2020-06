Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer am Autohof- Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Bünde (ots)

(sls) Am Mittwochabend (3.6.) wurde die Polizei Bünde zu einem Einsatz am Autohof in Bünde gerufen. In der dortigen Gaststätte randalierte ein 52-Jähriger aus Rödinghausen. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert und belästigte weitere Gäste. Trotz mehrfacher Aufforderung durch den Betreiber, wollte der 52-Jährige den Gaststättenbereich nicht verlassen. Dem Rödinghauser wurde durch die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, so dass dieser die Örtlichkeit verließ. Da der Beschuldigte ein E-Scooter mit sich führte, wurde aufgrund des Alkoholgenusses, die Fahrt mit diesem deutlich untersagt. Trotz mehrfacher Ermahnung durch die Polizeibeamten, wurde der Beschuldigte kurze Zeit später, fahrender Weise mit dem Roller auf der Osnabrücker Straße angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass dem 52-Jährigen eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Beschuldigte zunächst den Krankenhausbereich. Einige Minuten später stand er jedoch wieder vor dem Eingang des Krankenhauses und hielt ein Messer in der Hand. Als ein Mitarbeiter des Krankenhauses auf den Beschuldigten zuging, flüchtete er in unbekannte Richtung. Er wurde im Nahbereich in einem Garten liegend aufgefunden und vorläufig zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Nach Ausnüchterung konnte der Beschuldigte die Polizeiwache wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell