Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschmieren Schulgelände- Graffitis in mehreren Bereichen

Herford (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurden auf einem Schulgelände an der Graf-Kanitz-Straße in Herford mehrere Gebäudeteile mit Graffitis beschädigt. Die Täter nutzten den Zeitraum von Freitag (29.5.) bis zur Feststellung am Mittwochmorgen (3.6.) um die Farbschmierereien an einer Fassade, an diversen Holzgerüsten, einem Schild und einer Mülltonne anzubringen. Als erkennbare Schriftzeichen wurden "The Beos" und "Beos" aufgemalt. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung oder aufgrund der Schriftzüge zu möglichen Tätern machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

