Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffiti-Sprayer unterwegs- Schulgelände beschädigt

Kirchlengern (ots)

(sls) Das vergangene Pfingstwochenende (30.5.) nutzten unbekannte Täter, um an verschiedenen Gebäudekomplexen in Kirchlengern Sachbeschädigungen zu begehen. In der Zeit von Freitagnachmittag (29.5.) bis zum Pfingstmontag wurden im Bereich der Schloßstraße eine Sporthalle, Fensterscheiben einer Kindertagesstätte und auch Garagenwände mit Graffitis beschmiert. Mit schwarzer Farbe sprühten die Täter augenscheinlich mehrfach den Schriftzug "LUCID" auf die verschiedenen Gebäudekomplexe. Da alle Komplexe aufwendig gereinigt werden müssen, wird der Sachschaden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung und den aufgesprühten Symbolen machen können oder denen verdächtige Personen im Bereich der Gebäudekomplexe aufgefallen sind. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

