Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte zerstechen Reifen- VW Touran angegangen

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es auf der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem VW Touran. Der Nutzer des Fahrzeuges parkte sein Fahrzeug am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr in einer Parkbucht gegenüber der Einmündung Wilhelmstraße ab. Am darauffolgenden Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr bemerkte er, dass Unbekannte in der Abstellzeit beide hintere Reifen beschädigten. An einem Reifen konnte eine deutliche Einstichstelle erkannt werden, die zum völligen Entweichen der Luft führten. Die Täter verließen bislang unerkannt den Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung machen können, oder denen etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes aufgefallen ist, sich zu melden (05221-8880).

