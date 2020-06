Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in Kleingartenanlage- Gartentore aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) Das vergangene Pfingstwochenende nutzen unbekannte Täter, um in Parzellen einer Kleingartenanlage am Vodice-Ufer einzubrechen. In der Nacht zu Pfingstsonntag (31.5.) brachen die Unbekannten jeweils die verschlossenen Gartentore von zwei Parzellen auf, um sich den Zugang zu den einzelnen Grundstücken zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten sie Gartenbereiche nach Diebesgut. Aus einem der Parzellen nahmen die Täter eine Campingtoilette mit. Anschließend verließen die Unbekannten die Parzellen. Gegen 01.00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass sich im Bereich der Parzellen drei männliche Personen aufhielten. Sie waren augenscheinlich alkoholisiert und unterhielten sich lautstark. Die Personen flüchteten dann in Richtung Berufskolleg. Die Polizei Herford ermittelt in den Fällen des Einbruchs und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind im Tatzeitraum diese drei oder weitere Personen aufgefallen, die sich im Bereich der Kleingartenanlage oder Umfeld aufgehalten haben. Bitte melden sie telefonisch unter der Nummer 05221-8880.

