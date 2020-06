Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besatzung eines Kleinkraftrades verletzt

Herford (ots)

(mmb) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Sonntag (31.05.2020) gegen 22:30 Uhr an der Kreuzung Lockhauser Straße/ Hohe Warth. Eine 19-jährige Kradfahrerin aus Herford übersah hier beim Überqueren der Lockhauser Straße den Peugeot einer 29-jährigen Fahrzeugführerin aus Herford, die die Lockhauser Straße stadteinwärts befuhr. Bei der Kollision wurden die Kradfahrerin und ein 24-jähriger Sozius aus Schloß Holte-Stukenbrock verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

