Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Anhänger- Beleuchtung abgeschraubt

Bünde (ots)

(sls) Durch den Nutzer eines Twins-Anhänger wurde der Polizei Herford ein Diebstahl von Beleuchtungseinrichtungen gemeldet. Der Melder hatte den Anhänger am Donnerstagabend (28.5.) gegen 21.00 Uhr auf einem Parkstreifen der Theodor-Rosenbaum-Straße in Bünde abgestellt. Als er in der Nacht gegen 02.20 Uhr den Anhänger an ein Fahrzeug anhängen wollte, bemerkte er, dass beide hintere Beleuchtungseinrichtungen entwendet wurden. Die Täter schraubten die Lichter ab und schnitten dafür die Stromleitungen ab. Da bislang keine Hinweise auf die Täter ermittelt wurden, ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Der Tatort befindet sich in einem Industriegebiet, wo gegebenenfalls Firmenmitarbeitern oder Zulieferern etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

